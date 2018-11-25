Олімпік – Зоря, Чорноморець – Арсенал-Київ: анонс матчів УПЛ

В рамках 16-го туру УПЛ Олімпік приймає Зорю, а Чорноморець зіграє проти Арсенала-Київ. Анонс та прогноз на матчі читайте на Футбол 24.

Олімпік – Зоря

25 листопада, 14:00, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Іван Бондар (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олімпік наразі знаходиться у жахливій формі. В крайніх шести поєдинках команда програла чотири рази, а виграла лише один – в Одесі завдяки жахливій помилці захисника вдалося перемогти кризовий Чорноморець. Майже всі ці матчі відбулися під керівництвом Вячеслава Шевчука, якого призначили по ходу сезону й під яким вже, можливо, починає хитатися крісло – не просто ж так на товариській грі проти Динамо помітили Юрія Максимова. Так чи інакше, але сьогодні донеччани отримують останній шанс нав'язати конкуренцію за першу шістку, до якої і так вже сім очок. Можливо, це й не головна задача Олімпіка на сезон, але, в будь-якому разі, тандему Шевчук-Ротань потрібна сьогодні лише перемога.

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Зоря зацікавлена у ній не менше. Ворскла після поразки Маріуполю знаходиться на відстані трьох очок, а Олександрія навряд чи сьогодні зможе втримати тиск Динамо. Якщо луганці переможуть сьогодні, то вони реанімують, здавалося, вже програний сезон та повернуться у боротьбу за критично важливі бронзові медалі. Ігрова форма дозволяє підопічним Юрія Вернидуба сподіватися на успіх: в останніх трьох матчах команда не поступалася й двічі вигравала – і у минулому турі впевнено прибила не аби-кого, а львівські Карпати. Словом, Зоря зараз на ходу.

Статистика протистояння Олімпіка проти Зорі

Всього: 11 матчів, 2 перемоги Олімпіка, 4 нічиї, 5 перемог Зорі. Різниця м’ячів – 9:21.

У Прем’єр-лізі: 11 матчів (+2, =4, -5, 9:21)

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Серйозних проблем зі складом обидва наставники не мають. Дискваліфікованих серед гравців обох колективів немає, а єдиним футболістом, який не зможе прийняти участь у матчі, є воротар Олімпіка Володимир Кринський.

"Родзинки" матчу:

– Олімпік в ролі господарів не перемагає Зорю впродовж чотирьох матчів (три поразки та нічия)

– Олімпійці вийдуть на поле у футболках з новою емблемою клубу.

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Зоря

Олімпік: Махновський – Зубейко, Кравченко, Гришко, Нємчанінов – Гай, Вакуленко – Ксьонз, Політило, Балашов – Шиндер

Зоря: Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайліченко – Сілас, Харатін – Караваєв, Лєднєв, Хомченовський – Рафаель

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Олімпік вміє в'язати гру суперника, терпіти та витягувати очки з рівних і навіть програшних матчів, але не у тій формі, в якій знаходиться зараз – і не проти такої Зорі. Для донеччан сезон, фактично, вже програно, так що луганцям потрібно у цьому поєдинку більше. Підопічні Юрія Вернидуба повинні здобути непросту, але заслужену перемогу.

Чорноморець – Арсенал-Київ

25 листопада, 17:00, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Битва двох йокодзун з дна турнірної таблиці могла сьогодні й не відбутися, адже на стадіоні в Одесі не подають тепло. Тим не менш, генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра запевнив, що команди таки вийдуть на поле попри всі проблеми – і це дуже важливо, адже останній раз його команда чіплялася за очки аж у серпні. Саме завдяки літньому відрізку, в якому "моряки" виглядали дуже симпатично, одесити знаходяться на передостанній позиції, що дозволяє сподіватися на плей-офф за виживання – хоча з новинами про ймовірне розширення УПЛ до 16 клубів можливо, вилітати нікому й не доведеться. Так чи інакше, але Чорноморцю потрібно сьогодні хоча б не програти.

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Слабшого суперника було б неможливо уявити, але у Арсенала-Київ, на відміну від підопічних Ангела Червенкова, є "недавня" перемога – кияни на початку жовтня на виїзді несподівано прибили Ворсклу. Даний успіх був досягнений під керівництвом Вячеслава Грозного, але після того були лише одні поразки – хоча сама команда виглядала відносно перспективно. Якщо одеситів губить молодість, нефарт та психологічна яма, то "каноніри" страждають більше від незіграності та проблем у клубі. В будь-якому разі, знаходження на останній позиції нікому не буває приємним, тож Арсенал-Київ повинен сьогодні бути неймовірно мотивованим. В кого ще перемагати, як не у кризових одеситів?

Статистика протистояння Чорноморця проти Арсенала-Київ

Всього: 31 матч, 12 перемог Чорноморця, 6 нічиїх, 13 перемог Арсенала-Київ. Різниця м’ячів – 26:32.

У Прем’єр-лізі: 30 матчів (+11, =6, -13, 24:31)

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Кадрова ситуація команд близька до ідеальної. Травмованих немає, а єдиним гравцем на обидва склади, який нарвався на дискваліфікацію, є захисник Чорноморця Дмитро Рижук. Щоправда, Арсенал-Київ розірвав контракти з Марко Ніколічем та Іваном Єлічем, однак вони все одно були глибокими резервістами.

"Родзинки" матчу:

– Безвиграшна серія "канонірів" у зустрічах з "моряками" триває п'ять матчів (дві нічиї та три поразки)

– Чорноморець з 31 серпня програє в УПЛ впродовж антирекордних для клубу дев'яти матчів.

– "Моряки" проведуть 350-й домашній матч в елітному дивізіоні.

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Арсенал-Київ

Чорноморець: Кожухарь – Романюк, Грачов, Міщенко, Трубочкін – Савченко, Бабенко, Чорній – Семенів – Коваль

Арсенал-Київ: Сітало – Насонов, Акакпо, Сагуткін, Дубінчак – Добровський, Вакулко – Семенюк, Фещук, Лола – Акулінін

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обидві команди мають занадто багато проблем, щоб сподіватися на впевнену перемогу навіть один над одним. Матч повинен пройти важко, нудно, з великою кількістю боротьби й невеликою – голів. Результативна нічия є найбільш ймовірним результатом цієї зустрічі.