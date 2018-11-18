Арсенал-Киев разорвал контракты с двумя игроками

Защитники Марко Николич и Иван Елич покинули Арсенал-Киев.

Арсенал-Киев на своем официальном сайте сообщил о разрыве контракта с защитниками Марко Николичем и Иваном Еличем.

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Оба футболиста покинули расположение клуба по договоренности сторон без каких-либо претензий.

Защитники сыграли по 4 матча за Арсенал-Киев в УПЛ. Подопечные Вячеслава Грозного занимают последнюю 12 строчку в турнирной таблице УПЛ и имеют 7 очков.

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