Олимпик креативно представил новую эмблему

Донецкий Олимпик презентовал новую клубную эмблему с помощью яркого видео.

"Главным элементом нового логотипа донецкого клуба являются розы. Эти цветы непосредственно связывают клуб с родным городом, который в 1970 году ЮНЕСКО назвала "городом миллиона роз". Эмблема разработана в классическом стиле, на щите с геральдической лентой", – говорится в сообщении пресс-службы Олимпика.

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Отмечается, что новую эмблему Олимпик будет использовать с нового сезона 2019/20.