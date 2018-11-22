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Олимпик креативно представил новую эмблему

10:41 9 Читати українською
Олимпик креативно представил новую эмблему

Донецкий Олимпик презентовал новую клубную эмблему с помощью яркого видео.

"Главным элементом нового логотипа донецкого клуба являются розы. Эти цветы непосредственно связывают клуб с родным городом, который в 1970 году ЮНЕСКО назвала "городом миллиона роз". Эмблема разработана в классическом стиле, на щите с геральдической лентой", – говорится в сообщении пресс-службы Олимпика.

УПЛ сделала официальное заявление по ситуации с Олимпиком

Отмечается, что новую эмблему Олимпик будет использовать с нового сезона 2019/20.

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