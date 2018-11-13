Черноморец жестко наказали за поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины определил меру наказания для одесского Черноморца из-за поведения фанатов.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял санкции за поведения болельщиков одесского клуба во время матчей 13-го тура УПЛ Черноморец – Карпаты (0:5) и 1/8 финала Кубка Украины Черноморец – Ворскла (1:2), сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, фанаты использовали пиротехнические средства, которые заставили арбитра временно остановить матч.

Таким образом, одесский клуб обязан выплатить 50 тысяч грн штрафа и провести следующий домашний матч чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами стадиона Черноморец (сектора № 6 и 20).

Напомним, после 15 туров одесситы находятся на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 9 очков.

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