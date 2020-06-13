Мариуполь – Ворскла, Олимпик – Львов: анонс матчей УПЛ

В рамках 26-го тура УПЛ Мариуполь принимает Ворсклу, а Олимпик встретится со Львовом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – Ворскла

Мариуполь в предыдущем туре провёл первый матч после карантина – и получилось довольно неоднозначно. В поединке с Олимпиком подопечным Александра Бабича пришлось дважды отыгрываться, а на последних минутах команда могла как вырвать победу, так и пропустить третий гол. В целом, азовцы продемонстрировали довольно неплохую физическую подготовку, а в атакующих действиях какого-то значительного регресса или прогресса не обнаружили – в отличие от обороны. Защитники несколько раз могли привезти пенальти, пропускали выходы один на один и просто слишком много позволяли в штрафной. Заметно, что сыгранности задней линии пока не хватает, а тут ещё и Чоботенко выпал из-за перебора жёлтых карточек.

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Ворскла прошлый тур пропускала, ведь соперником должны были стать Карпаты. Влияние подобных пробелов на игровую форму пока неизвестно, но сразу после карантина полтавчане провели довольно хороший поединок со Львовом – команда полностью превосходила вязкого соперника в активности, немало обостряла, но упустила победу из-за не самого очевидного пенальти. Теперь набирать очки нужно обязательно, ведь Мариуполь, держась на восьмой строчке, имеет отрыв в четыре очка. Поражение будет означать фактический вылет "зелёно-белых" из борьбы за плей-офф за еврокубки.

Кадровая ситуация

Травмированные: Щербак, Луизао (Ворскла)

Дисквалифицированы: Федорчук, Чоботенко (Мариуполь)

Отсутствуют по другим причинам: Габелок, Артур, Мартыненко (Ворскла: не попали в заявку)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Ворскла

Мариуполь: Гальчук – Яворский, Дава, Быков – Кирюханцев, Игнатенко, Мишнёв, Горбунов – Кащук, Чурко – Фомин

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр, Пуцлин – Васин, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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За последние два года команды лишь по разу завершили матч, забив больше одного гола – Ворскла победила 2:1, а Мариуполь в предыдущей встрече разгромил полтавчан (причём дома). Сейчас разгрома точно не будет, как и большого количества голов. Соперники абсолютно равны, оба имеют проблемы с реализацией, поэтому результативная ничья 1:1 кажется наиболее вероятным результатом.

Олимпик – Львов

Олимпик неделю назад провёл самый интересный матч тура, расписав весёлые 2:2 с Мариуполем. Дончане исполняли красивые удары с дистанции, выходили один на один на последних минутах, забивали эффектными "футзальными" голами, не получали "железные" пенальти и т.д. – и всё это в высоком темпе при 35-градусной жаре в 14:00. Да, при всех достоинствах подопечные Игоря Климовского пропустили дважды и едва не пропустили в третий раз, но тут важна сама игра "олимпийцев". Ещё с СК Днепром-1 команда эпизодически показывала неплохой футбол, а с Мариуполем он прямо понравился. Теперь хорошую форму нужно конвертировать в победы, потому что Олимпик не знает их уже десять матчей подряд – а ведь шансы на восьмую строчку ещё остаются (отставание составляет всего шесть очков).

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Львов в прошлом туре стал участником главного скандала, не получив два пенальти в матче с СК Днепром-1 и потерпев поражение. В этом случае репутация Богунова сработала против "горожан", но в целом подопечные Егише Меликяна действительно не наиграли на поражение – "спортклубовцы" при всех своих звёздах и тактических особенностях выглядели активнее, но по моментам было примерное равенство. Чем-то этот матч напоминал поединок с Ворсклой. Словом, Львов доказал, что в деле преобразования поединка в вязкую разрозненную борьбу ему нет равных, хотя побед это не добавляет. Последний раз команда била соперника ещё в феврале, но шансы на восьмую позицию до сих пор остаются приличными – до неё лишь четыре очка.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лукьянчук – Ренан, Сабино, Бусько

Дисквалифицированы: Богунов (Львов)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Львов

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цымбалюк – Кравченко, Политыло, Кравчук, Балашов – Шахаб

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Прыймак – Тавареш, Велвес, Татарков, Бопесу – Яковелли

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

За четыре матча в УПЛ (времена Львова с Добромиля вспоминать не будем) у команд полное равенство – по одной минимальной победе на выезде и ничья 1:1. Словом, ожидать большое количество голов сегодня не приходится. В игровом же плане прямо сейчас Олимпик и Львов равны – дончане несколько лучше в атаке, но "горожане" компенсируют это лучшей обороной. Именно поэтому наиболее вероятным исходом поединка кажется ничья 1:1.

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