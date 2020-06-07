Олимпик расписал боевую ничью с Мариуполем в матче с четырьмя голами и скандальными решениями арбитра

В рамках 25-го тура УПЛ Мариуполь не смог победить Олимпик (2:2).

Первый тайм встречи начался довольно ровно, но минут через восемь стала заметным значительное преимущество Олимпика в активности на чужой половине поля. Прощупав оборону на слабые места, дончане открыли счёт: на 12-й минуте Шахаб включил дриблинг, ворвался в район штрафной и отдал передачу на левый край Балашову, а тот с острого угла красиво пробил под дальнюю штангу – то ли "шведой", ​​то ли носком. 1:0.

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Почти сразу Олимпик мог удвоить преимущество с пенальти за игру рукой Быкова, однако арбитр Александр Дердо проморгал эпизод. VAR в этом матче не было.

На 23-й минуте гости дали пробить Шахабу головой, но сфера полетела значительно выше ворот. Мариуполь после этого момента наконец-то включился, едва не сравняв счёт шедевральным ударом Горбунова метров с 25-ти – Кичак вытащил мяч из девятки. Олимпик на 33-й минуте ответил голом Шахаба, однако его отменили из-за офсайда. И снова это было противоречиво.

Ровно через две минуты азовцы заработали спасительный штрафной на левом фланге: Топалов исполнил точную подачу, а Чоботенко отклеился от Цимбалюка и головой направил мяч в левый верхний угол – 1:1. На 42-й же Мариуполь вполне мог выйти вперёд благодаря навеса Кирюханцева, но его с головы Кулакова успел снять Гришко. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

На старте второго тайма Олимпик мог забить усилиями авторов первого гола: Шахаб прорвался по правому флангу и выкатил передачу в район 11-метровой отметки на Балашова, которому оставалось пробить Гальчука – впрочем, голкипер спас Мариуполь! Азовцы огрызнулись на 54-й минуте проходом Кулакова с ударом выше ворот. После этого игра выровнялась, и тренеры начали проводить замены. В частности, в составе гостей появились чемпион мира Кащук и Фомин, для которого этот матч стал 100-м за Мариуполь. Игорь Климовский бросил в бой Баланюка, Пасича и Кравчука.

В последней четверти встречи игра выглядела довольно ровно. Олимпик мог выйти вперёд на 70-й и 71-й минутах после дальних ударов Шахаба и Пасича, однако мяч просвистел рядом с левой штангой. Мариуполь ответил двумя контратаками, во время которых Фомин и Кащук совсем немного не успели на замыкание. Наказание за расточительность пришло на 82-й минуте, когда Пасич замкнул подачу с левого фланга ударом в перекладину, а Кравчук тут же добил мяч в пустые ворота – 2:1!

Мариуполь пошел вперёд и отыгрался уже на 85-й усилиями Кащука, которому удалось пробить головой после навеса Корниенко от левого угла штрафной – 2:2! Более того, уже через минуту Кащук мог оформить дубль, пробив с острого угла над перекладиной. Олимпик огрызнулся серией стандартов.

Таким образом, Олимпик набрал 20 очков, оставшись на одиннадцатой позиции, оторвавшись от Карпат на восемь зачётных баллов и сохранив отставание от Мариуполя в шесть пунктов. Азовцы, держась на восьмой строчке, имеют в своем активе 26 очков.

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