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Олимпик расписал боевую ничью с Мариуполем в матче с четырьмя голами и скандальными решениями арбитра

15:56 144 Читати українською
Олимпик расписал боевую ничью с Мариуполем в матче с четырьмя голами и скандальными решениями арбитра
Олимпик – Мариуполь – 2:2

В рамках 25-го тура УПЛ Мариуполь не смог победить Олимпик (2:2).

16’ Виталий Балашов
82’ Андрей Кравчук
 
Сергей Чоботенко 35’
Алексей Кащук 85’
16’ Виталий Балашов
35’ Сергей Чоботенко
82’ Андрей Кравчук
85’ Алексей Кащук

Первый тайм встречи начался довольно ровно, но минут через восемь стала заметным значительное преимущество Олимпика в активности на чужой половине поля. Прощупав оборону на слабые места, дончане открыли счёт: на 12-й минуте Шахаб включил дриблинг, ворвался в район штрафной и отдал передачу на левый край Балашову, а тот с острого угла красиво пробил под дальнюю штангу – то ли "шведой", ​​то ли носком. 1:0.

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Почти сразу Олимпик мог удвоить преимущество с пенальти за игру рукой Быкова, однако арбитр Александр Дердо проморгал эпизод. VAR в этом матче не было.

На 23-й минуте гости дали пробить Шахабу головой, но сфера полетела значительно выше ворот. Мариуполь после этого момента наконец-то включился, едва не сравняв счёт шедевральным ударом Горбунова метров с 25-ти – Кичак вытащил мяч из девятки. Олимпик на 33-й минуте ответил голом Шахаба, однако его отменили из-за офсайда. И снова это было противоречиво.

Ровно через две минуты азовцы заработали спасительный штрафной на левом фланге: Топалов исполнил точную подачу, а Чоботенко отклеился от Цимбалюка и головой направил мяч в левый верхний угол – 1:1. На 42-й же Мариуполь вполне мог выйти вперёд благодаря навеса Кирюханцева, но его с головы Кулакова успел снять Гришко. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

На старте второго тайма Олимпик мог забить усилиями авторов первого гола: Шахаб прорвался по правому флангу и выкатил передачу в район 11-метровой отметки на Балашова, которому оставалось пробить Гальчука – впрочем, голкипер спас Мариуполь! Азовцы огрызнулись на 54-й минуте проходом Кулакова с ударом выше ворот. После этого игра выровнялась, и тренеры начали проводить замены. В частности, в составе гостей появились чемпион мира Кащук и Фомин, для которого этот матч стал 100-м за Мариуполь. Игорь Климовский бросил в бой Баланюка, Пасича и Кравчука.

В последней четверти встречи игра выглядела довольно ровно. Олимпик мог выйти вперёд на 70-й и 71-й минутах после дальних ударов Шахаба и Пасича, однако мяч просвистел рядом с левой штангой. Мариуполь ответил двумя контратаками, во время которых Фомин и Кащук совсем немного не успели на замыкание. Наказание за расточительность пришло на 82-й минуте, когда Пасич замкнул подачу с левого фланга ударом в перекладину, а Кравчук тут же добил мяч в пустые ворота – 2:1!

Мариуполь пошел вперёд и отыгрался уже на 85-й усилиями Кащука, которому удалось пробить головой после навеса Корниенко от левого угла штрафной – 2:2! Более того, уже через минуту Кащук мог оформить дубль, пробив с острого угла над перекладиной. Олимпик огрызнулся серией стандартов.

Таким образом, Олимпик набрал 20 очков, оставшись на одиннадцатой позиции, оторвавшись от Карпат на восемь зачётных баллов и сохранив отставание от Мариуполя в шесть пунктов. Азовцы, держась на восьмой строчке, имеют в своем активе 26 очков.

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Мариуполь Мариуполь Олимпик Олимпик Олимпик - Мариуполь
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