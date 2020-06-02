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Карпаты согласились сыграть два подряд матча с Мариуполем на выезде – вице-президент азовцев назвал даты

20:25 30 Читати українською
Карпаты согласились сыграть два подряд матча с Мариуполем на выезде – вице-президент азовцев назвал даты
Андрей Санин / фото: ФК Мариуполь

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал ситуацию с отмененным матчем 24-го тура УПЛ против Карпат.

 

"Есть экономика, но есть и человеческие отношения. Мы понимаем, что с Карпатами случилась беда. От которой не застрахован ни один клуб. В стране эпидемия, мы все продолжаем жить в режиме карантина. Мариуполь и Львов находятся в разных частях Украины и расстояние между нашими городами колоссальное. Естественно, мы понесли серьезные финансовые затраты на организацию этой поездки.

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В пятницу, когда команда выезжала, железнодорожный транспорт еще не работал, поэтому мы вынуждены были ехать на автобусе. Для того, чтобы выполнить требование регламента, мы специально включили в поездку остановку в Киеве. Там мы провели тестирование в сертифицированной лаборатории и переночевали.

В субботу утром мы получили результаты. Слава богу, все ребята здоровы. Естественно, это все очень серьезные затраты. Но говорить о компенсации со своим коллегой из Карпат Ростиславом Ящишиным в такой ситуации я не стал. Также мы не поднимали вопрос о техническое поражение. Наша официальная позиция – мы не требуем технического поражения Карпат.

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Я озвучил Ростиславу другое предложение: с учетом того, что мы практически доехали до Львова и вынуждены были возвращаться назад, то было бы логично провести этот матч в Мариуполе. Есть удобная дата – 1 июля.

На 4 июля запланирован наш ответный календарный матч с Карпатами, поэтому им все равно к нам ехать. Так они приедут раньше, и мы сыграем две игры подряд. Коллеги из Карпат нашу позицию приняли", – поделился Санин в комментарии официальному сайту Мариуполя.

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Теги
Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Андрей Санин Ростислав Ящишин Карпаты - Мариуполь
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