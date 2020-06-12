Баварія може оформити чемпіонство, повернення Італії та Іспанії, козир Вернидуба в битві за лідерство – вершки вікенду

"Футбол 24" виділяє найцікавіші протистояння європейського вікенду. Бундесліга може отримати чемпіона, Реал та Барселона повертаються на поле, а в Італії визначать фіналістів Кубка.

Чемпіонат Іспанії повертається – Реал та Барселона проекзаменують претендентів на виліт

Мальорка – Барселона

13 червня, 23:00. Пальма-де-Майорка, стадіон Іберостар

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Реал – Ейбар

14 червня, 20:30. Мадрид, стадіон Альфредо Ді Стефано

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Після тримісячної паузи відновлюються змагання в іспанській Прімері. Перший поєдинок був зіграний у четвер – Севілья в дербі перемогла Бетіс в рамках 28-го туру та підібралася до Реала на відстань шести очок. На вихідних до боротьби повертаються і іспанські гранди – Реал прийматиме Ейбар, а Барселона поїде в гості до Мальорки.

Севілья впевнено перемогла Бетіс у андалусійському дербі – сезон Ла Ліги повернувся із суперечливим пенальті

За 11 турів до фінішу Ла Ліги Барселона випереджає Реал на 2 пункти, тому і каталонцям, і мадридцям не можна втрачати очок. Зінедін Зідан та Кіке Сетьєн з тривогою очікують перших поєдинків після тривалої перерви, адже зрозуміло, що фізична готовність їхніх підопічних залишає бажати кращого. Наставник Барселони вже заявив, що право проводити 5 замін нашкодить його команді, позаяк каталонці чимало очок здобули саме завдяки голам на останніх хвилинах, банально дотискаючи втомлених суперників.

На щастя Барси та Реала, їхніми опонентами стануть доволі скромні колективи. Мальорка та Ейбар, хоч і вміють періодично давати бій грандам, але наразі вони лише борються за збереження прописки в Прімері. Говорити про якусь форму команд наразі недоцільно – очевидно, що футболісти перебувають у посередніх кондиціях після вимушеної паузи. Втім, Барселона отримала і певний позитив від перерви, позаяк основний форвард "блаугранас" Луїс Суарес зумів залікувати травму та готовий до повернення на поле. Таким чином, матч проти Мальорки точно пропустять лише Клеман Лангле (дискваліфікація) та Усман Дембеле. Ліонель Мессі, у якого були певні проблеми, готується до гри разом з партнерами по команді. Також під питанням участь Семеду, який отримав дисциплінарне покарання від клубу за порушення карантину та наразі відсторонений від тренувань.

Немає серйозних проблем і у Реала, за який точно не зіграють лише Начо та Лука Йовіч. Останній отримав безглузду травму через власну дурість під час карантину – цей інцидент може взагалі поставити хрест на майбутньому серба в Мадриді. Наразі форвард відновлюється від пошкодження і найближчим часом точно не повернеться на поле.

Зауважимо, що Реал прийме Ейбар не на Сантьяго Бернабеу – як відомо, легендарна арена перебуває на реконструкції. Поєдинок пройде на маленькому стадіоні Альфредо Ді Стефано, який вміщує лише 6 тисяч вболівальників. Щоправда, як мінімум кілька тижнів матчі в Іспанії проходимуть без глядачів, тому цей фактор наразі не має вагомого значення.

Німеччина: Баварія може стати чемпіоном вже у суботу

Баварія – Борусія М

13 червня, 19:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Якщо інші топ-чемпіонати лише починають повертатися після карантину, то у Німеччині не за горами завершення сезону 2019/20. Центральний поєдинок 31-го туру Бундесліги пройде в Мюнхені, де місцева Баварія прийматиме Борусію з Менхегладбаха. Підопічні Фліка впевнено лідирують в чемпіонаті, випереджаючи дортмундську Борусію на 7 пунктів. Фактично, саме цю гру можна назвати визначальною у чемпіонських перегонах, позаяк потенційна звитяга Баварії практично гарантує мюнхенцям 8-ме поспіль та ювілейне 30-те загалом чемпіонство.

Трьома годинами раніше Борусія Д зіграє свій поєдинок проти Фортуни. Якщо підопічні Фавра програють, то Баварія в разі перемоги офіційно стане чемпіоном Німечиини, адже матиме перевагу в 10 очок за 3 тури до фінішу. Та й навіть нічия "джмелів" вкупі з 3-ма очками мюнхенців де-фактор зроблять "ротен" чемпіоном, оскільки різниця м'ячів у команди Фліка суттєво краща.

Якщо ж Дортмунд виграє свій матч, то щонайменше на кілька годин скоротить відставання від Баварії до 4-х очок. Звісно, така собі інтрига з урахуванням форми мюнхенців (перемоги в усіх 5-ти матчах після паузи), але суперник у Баварії доволі серйозний. Гладбах відчайдушно бореться за місце в ЛЧ – наразі "жеребці" мають однакову кількість очок з Байєром та посідають омріяну 4 позицію, але потенційна невдача може суттєво ускладнити завдання підопічним Марко Розе у завершальних турах.

Баварія напередодні поєдинку має певні кадрові втрати – зокрема, через перебір карток не зіграють Роберт Лєвандовскі та Томас Мюллєр. Також не зможуть вийти на поле Зюле, Коутінью та Толіссо. Свої проблеми є і у гостей, які через дискваліфікацію не дорахуються Алассана Плеа, а ще кілька виконавців мають негаразди зі здоров'ям.

Кубок Італії

Ювентус – Мілан

12 червня, 22:00. Турин, Ювентус Стедіум

Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Наполі – Інтер

13 червня, 22:00. Неаполь, Сан-Паоло

Повертається футбол і в Італії, яка постраждала від COVID-19 чи не найбільше в Європі. На відновлення Серії А доведеться почекати ще тиждень, але вже сьогодні, 12 червня, буде зіграний перший матч-відповідь півфіналу Кубка, у якому Ювентус прийме Мілан. Перший поєдинок на Джузеппе Меацца завершився миром – 1:1, при цьому туринці врятувалися від поразки лише у компенсований час завдяки голу Кріштіану Роналду з пенальті.

Мілану не допоможе травмований Златан Ібрагімовіч, а Мауріціо Саррі з тієї ж причини може не дорахуватися Гонсало Ігуаїна. До слова, буквально за кілька днів до матчів керівництво італійського футболу змінило регламент змагань – екстра-таймів у півфіналах більше не буде. Тому у випадку нічиєї 1:1 Ювентус та Мілан визначать фіналіста одразу в серії пенальті. Зауважимо, що в чемпіонаті туринці борються з Лаціо за Скудетто та випереджають римлян на один пункт. У Мілана справи значно гірші – "россонері" посідають лише 7 місце, претендуючи максимум на Лігу Європи.

Іншу пару фіналістів у суботу ввечері визначать Наполі та Інтер. Перший поєдинок у Мілані завершився доволі несподіваною перемогою гостей, які після цього результату підходять до матчу-відповіді незначним фаворитом протистояння. Підопічні Антоніо Конте після вдалого старту сезону серйозно здали та вибули з гонки за Скудетто, тому перемога бодай у Кубку може хоч якось прикрасити сезон для "нерадзуррі". Як і для Наполі, який бореться лише за путівку в Лігу чемпіонів. До слова, фінальний матч Кубка Італії відбудеться вже наступного тижня – 17 червня.

Білорусь: Вернидуб спробує вперше захопити лідерство в чемпіонаті

БАТЕ – Шахтар Солігорськ

14 червня, 20:00. Борисов, Борисов-Арена

Пряма трансляція на телеканалі Спорт 1.

У Білорусі зустрінуться лідери чемпіонату – БАТЕ у Борисові прийматиме Шахтар Юрія Вернидуба. "Гірники" відстають лише на 2 очки, тому у випадку перемоги команда українського тренера вперше в сезоні очолить турнірну таблицю чемпіонату. Після непереконливого старту Шахтар набрав відмінний хід (4 перемоги в 5-ти останніх турах) та вирвався вже на друге місце Вищої ліги. Запорукою успіху команди Вернидуба стала вкрай надійна оборона – лише 3 пропущені м'ячі у 12-ти турах (для порівняння – у того ж БАТЕ аж 12). Востаннє "гірники" пропускали ще у квітні від Динамо Брест, а останні 6 поєдинків зберігають свої ворота "сухими".

У минулому турі команда з Борисова втратила очки вперше за останній місяць, розписавши мирову з Вітебськом. Перемога над прямим конкурентом дозволить БАТЕ серйозно відірватися від переслідувачів, а от поразка позбавить лідерства у чемпіонаті. Юрій Вернидуб поступово адаптовується у Білорусі, а його команда починає давати резульльтат, якого очікували від тренера. Поєдинок має вагоме значення для екс-наставника Зорі – саме у таких матчах слід доводити керівництву доцільність свого призначення.

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