"Посмотрел пять минут и больше не смог": Косырин резко оценил уровень УПЛ

Экс-нападающий сборной Украины и Черноморца Александр Косырин поделился впечатлениями от просмотра матчей украинской Премьер-лиги.

"Если честно, я уже давно не слежу за украинским футболом. Бывало такое, что несколько раз начинал смотреть определенные игры.

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Когда в Лиге Европы выступал Мариуполь, я начал смотреть его игру чемпионата Украины с Александрией. Посмотрел пять минут и больше не смог, переключил. Это просто неинтересно. Мне не нравится, когда футболисты "пуляют" мяч по полю", – приводит слова Косырина footballfest.

Напомним, Косырин выступал за целый ряд украинских клубов, но больше всего запомнился выступлениями за одесский Черноморец. Добавим, что Косырин входит в топ-10 бомбардиров УПЛ за всю историю.

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