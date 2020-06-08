toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Арбитр матча Львов – СК Днепр-1 Козик будет отстранен на ближайшие матчи, – Денисов

22:45 71 Читати українською
Арбитр матча Львов – СК Днепр-1 Козик будет отстранен на ближайшие матчи, – Денисов
Львов – СК Днепр-1 – 1:2 / ФК Львов

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал скандальное судейство арбитра Ярослава Козика в матче 25-го тура УПЛ между Львовом и СК Днепр-1.

31’ Шина
 
Андрей Цуриков 42’
Алексей Хобленко 87’
31’ Шина
42’ Андрей Цуриков
87’ Алексей Хобленко

"Большой судейский скандал в матче Львов – СК Днепр-1. Два эпизода на 82-й и 92-й минутах. В обоих случаях арбитр Козик не увидел нарушений на футболисте Львова Ярославе Богунове.

"Виноваты не судьи, а те, кто их не наказывает": Меликян рассказал о конфликте после матча со СК Днепр-1

Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти. Как это можно было не заметить? Только что списывался с Лучано Лучи. По мнению главы комитета арбитров в первом эпизоде ​​был пенальти. Козик будет отстранен на ближайшие матчи", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, поединок 25-го тура между Львовом и СК Днепр-1 запомнился неоднозначными судейскими решениями. В частности, под конец поединка игрок Львова Ярослав Богунов упал в штрафной днепрян. Повтор подтвердил нарушение правил – Максим Лопырёнок наступил сопернику на ногу.

Однако главный арбитр матча проигнорировал этот эпизод – Ярослав Козик не только не назначил пенальти, но и не показал Лопырёнку вторую желтую карточку (защитник днепрян мог оставить свою команду в меньшинстве). После окончания поединка в подтрибунном помещении команды взялись выяснять отношения, забыв о какой-либо социальной дистанции. Среди других потолкались главный тренер гостей Егише Меликян и капитан днепрян Сергей Кравченко.

СК Днепр-1 удержал волевую победу над Львовом – арбитр не дал "горожанам" два пенальти

Большой судейский скандал в матче Львов -Днепр 1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове. Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените. #footballuatv #великийфутбол #упл #фкльвов #фкльвів #днепр1 #дніпро1 #футбол #арбитры #пенальти

Допис, поширений Александр Денисов (@alexander_denysov_)

blog_ava
Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива
00:15
943
Теги
Видеоновости Лучано Лучи Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 Львов - СК Днепр-1 Ярослав Козык Александр Денисов УПЛ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
5
мин
Саарбрюкен
21:45
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук