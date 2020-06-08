Арбитр матча Львов – СК Днепр-1 Козик будет отстранен на ближайшие матчи, – Денисов

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал скандальное судейство арбитра Ярослава Козика в матче 25-го тура УПЛ между Львовом и СК Днепр-1.

"Большой судейский скандал в матче Львов – СК Днепр-1. Два эпизода на 82-й и 92-й минутах. В обоих случаях арбитр Козик не увидел нарушений на футболисте Львова Ярославе Богунове.

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Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти. Как это можно было не заметить? Только что списывался с Лучано Лучи. По мнению главы комитета арбитров в первом эпизоде ​​был пенальти. Козик будет отстранен на ближайшие матчи", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, поединок 25-го тура между Львовом и СК Днепр-1 запомнился неоднозначными судейскими решениями. В частности, под конец поединка игрок Львова Ярослав Богунов упал в штрафной днепрян. Повтор подтвердил нарушение правил – Максим Лопырёнок наступил сопернику на ногу.

Однако главный арбитр матча проигнорировал этот эпизод – Ярослав Козик не только не назначил пенальти, но и не показал Лопырёнку вторую желтую карточку (защитник днепрян мог оставить свою команду в меньшинстве). После окончания поединка в подтрибунном помещении команды взялись выяснять отношения, забыв о какой-либо социальной дистанции. Среди других потолкались главный тренер гостей Егише Меликян и капитан днепрян Сергей Кравченко.

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