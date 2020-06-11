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Ворскла продлила контракт с 34-летним Ребенком

10:42 16 Читати українською
Ворскла продлила контракт с 34-летним Ребенком
Павел Ребенок / Сайт Ворсклы

Полузащитник Павел Ребенок продолжит свои выступления в составе Ворсклы.

Полтавчане на своем официальном сайте сообщили о продлении контракта с ветераном.

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Новое соглашение Ребенка рассчитано еще на год. В июле полузащитнику исполнится 35 лет, однако он готов продолжить выступления на высшем уровне. В сезоне 2019/20 игрок Ворсклы провел 18 матчей, результативными действиями не отличался.

Добавим, что Ребенок дебютировал за полтавчан в 2004 году, дважды покидал клуб и возвращался. Всего в его активе более 170 матчей за Ворсклу.

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