Маріуполь – Ворскла, Олімпік – Львів: анонс матчів УПЛ

В рамках 26-го туру УПЛ Маріуполь приймає Ворсклу, а Олімпік зустрінеться зі Львовом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – Ворскла

Маріуполь у попередньому турі провів перший матч після карантину – і вийшло доволі неоднозначно. В поєдинку з Олімпіком підопічним Олександра Бабича довелося двічі відігруватися, а на останніх хвилинах команда могла як вирвати перемогу, так і отримати третій гол. Загалом, азовці продемонстрували доволі непогану фізичну підготовку, а в атакувальних діях якогось значного регресу чи прогресу не виявили – на відміну від оборони. Захисники кілька разів могли привезти пенальті, пропускали виходи сам на сам і просто занадто багато дозволяли у штрафному. Помітно, що зіграності задній лінії поки не вистачає, а тут ще й Чоботенко випав через перебір жовтих карток.

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Ворскла минулий тур пропускала, адже суперником мали стати Карпати. Вплив подібних пробілів на ігрову форму поки що невідомий, але одразу після карантину полтавці провели доволі хороший поєдинок зі Львовом – команда явно переважала в'язкого суперника в активності, немало загострювала, але втратила перемогу через не найбільш очевидний пенальті. Тепер набирати очки потрібно обов'язково, адже Маріуполь, тримаючись на восьмій позиції, має відрив у чотири очки. Поразка, з великою вірогідністю, означатиме виліт "зелено-білих" з боротьби за плей-офф за єврокубки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Щербак, Луїзао (Ворскла)

Дискваліфіковані: Федорчук, Чоботенко (Маріуполь)

Відсутні з інших причин: Габелок, Артур, Мартиненко (Ворскла; не потрапили в заявку)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Ворскла

Маріуполь: Гальчук – Яворський, Дава, Биков – Кирюханцев, Ігнатенко, Мишньов, Горбунов – Кащук, Чурко – Фомін

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр, Пуцлін – Васін, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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За останні два роки команди лише по разу завершили матч, забивши більше одного голу – Ворскла перемогла 2:1, а Маріуполь у попередній зустрічі розгромив полтавців (причому вдома). Зараз розгрому точно не буде, як і великої кількості голів. Суперники абсолютно рівні, обидва мають проблеми з реалізацією, тож результативна нічия 1:1 здається найбільш вірогідним результатом.

Олімпік – Львів

Олімпік тиждень тому провів найцікавіший матч туру, розписавши веселі 2:2 з Маріуполем. Донеччани виконували красиві удари з дистанції, виходили сам на сам на останніх хвилинах, забивали ефектними "футзальними" голами, не отримували "залізні" пенальті, тощо – і все це у високому темпі за 35-градусної спеки о 14:00. Так, при всіх чеснотах підопічні Ігоря Климовського пропустили двічі й ледь не пропустили втретє, але тут важлива сама гра "олімпійців". Ще з СК Дніпром-1 команда епізодично показувала непоганий футбол, а з Маріуполем він прямо сподобався. Тепер хорошу форму потрібно конвертувати в перемоги, тому що Олімпік не знає їх вже десять матчів поспіль – та і шанси на восьму сходинку ще залишаються (відставання становить всього шість очок).

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Львів у минулому турі став учасником головного скандалу, не отримавши два пенальті у матчі з СК Дніпром-1 і зазнавши поразки. В цьому випадку репутація Богунова спрацювала проти "містян", але загалом підопічні Єгіше Мелікяна дійсно не награли на поразку – "спортклубівці" при всіх своїх зірках і тактичних особливостях виглядали активнішими, але за моментами була приблизна рівність. Чимось цей матч нагадував поєдинок львів'ян з Ворсклою. Словом, Львів довів, що у справі перетворення поєдинку на в'язку розрізнену боротьбу йому немає рівних, хоча перемог це не додає. Востаннє команда била суперника ще у лютому, але шанси на восьму позицію досі залишаються пристойними – до неї лише чотири очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лук'янчук – Ренан, Сабіно, Бусько

Дискваліфіковані: Богунов (Львів)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Львів

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цимбалюк – Кравченко, Політило, Кравчук, Балашов – Шахаб

Львів: Сарнавський – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Тавареш, Велвес, Татарков, Бопесу – Яковеллі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

За чотири матчі в УПЛ (часи Львова з Добромиля згадувати не будемо) у команд повна рівність – по одній мінімальній перемозі на виїзді та нічия 1:1. Словом, очікувати на велику кількість голів сьогодні не доводиться. В ігровому ж плані прямо зараз Олімпік і Львів рівні – донеччани дещо кращі в атаці, але "містяни" компенсують її кращою обороною. Саме тому найбільш вірогідним результатом поєдинку здається нічия 1:1.

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