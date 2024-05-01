“Да, Марлон Гомес забил три хороших гола. Это всегда коллективные усилия, мы очень хорошо сделали это. Также это его индивидуальная заслуга, он очень хорошо сыграл, он забил хорошие голы. Все мы очень счастливы за него, потому что это его первый матч в стартовом составе. Я рад за него и за команду.

Дебютный хет-трик с шедевром в видеообзоре матча Черноморец – Шахтер – 1:4

Четыре замены за раз? Настал момент в игре, когда мы решили сделать замены, чтобы освежить игру. Должен сказать, что игроки сделали свое дело. Сделали то, что я от них требовал. Марьян вышел и сразу забил. Лассина Траоре, Степаненко и Эгиналду очень хорошо действовали. Это очень важно на этом этапе.

У Бондаренко все хорошо. После прошлой игры мы думали, что у него что-то плохое произошло, но все лучше, чем мы надеялись.

Всегда интересно, когда играешь два матча подряд с одним соперником. Я говорил, что Черноморец – это сильная команда, очень хороший соперник. Когда играешь две игры подряд, то это всегда интересно. У нас уже был такой опыт с Зарей", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

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