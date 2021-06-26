Главные новости футбола 25 июня: игрок Динамо покинул сборную Украины, Коваленко и Аталанта прощаются
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 июня.
Евро-2020
Англия и Франция в финале разыграют главный трофей турнира – искусственный интеллект спрогнозировал результаты всех последующих матчей Евро. Что ждет Украину?
После скандала с Роналду и Coca-Cola УЕФА разрешил футболистам трогать бутылки на пресс-конференциях только при одном условии.
Футбол 24 подготовил для вас итоги группового этапа Евро, где выбраны только самые интересные темы последних двух недель.
Украина
Защитник Динамо попрощался со сборной Украины и вернулся в Киев, не дождавшись матча со Швецией.
СК Днепр-1 официально приобрел игрока Шахтера – детали контракта.
Футбол 24 разобрал для вас звездного новичка Шахтера, который в свое время был на прицеле у Барселоны.
Другие новости
Виктор Коваленко не сумел себя зарекомендовать в Аталанте и уже летом может сменить клуб.
Манчестер Сити приготовил трансфер на 100 млн, звезда АПЛ уже одной ногой стал партнером Зинченко.
Барселона пошла на огромные жертвы ради нового контракта Месси.