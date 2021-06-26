Евро-2020

Англия и Франция в финале разыграют главный трофей турнира – искусственный интеллект спрогнозировал результаты всех последующих матчей Евро. Что ждет Украину?

После скандала с Роналду и Coca-Cola УЕФА разрешил футболистам трогать бутылки на пресс-конференциях только при одном условии.

Футбол 24 подготовил для вас итоги группового этапа Евро, где выбраны только самые интересные темы последних двух недель.

Украина

Защитник Динамо попрощался со сборной Украины и вернулся в Киев, не дождавшись матча со Швецией.

СК Днепр-1 официально приобрел игрока Шахтера – детали контракта.

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