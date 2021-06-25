Тренд с убиранием продукции спонсоров УЕФА со столов на пресс-конференциях смогут продолжить далеко не все.

Теперь перед футболистами-мусульманами могут не ставить бутылки с пивом Heineken, которое является спонсором УЕФА, на пресс-конференциях перед и после матчей Евро-2020, сообщает Barron's со ссылкой на AFP.

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"Мы будем спрашивать у футболистов-мусульман, не возражают ли они против бутылок с пивом, стоящие на столах во время пресс-конференций", – отметил один из представителей УЕФА в комментарии изданию. Таким образом, Погба и другие представители мусульман смогут убирать бутылки с пивом Heineken со стола без последствий. А вот Роналду и другим игрокам, которые отставляли бутылки с Coca-Cola придется оставить спонсора УЕФА в покое.

Напомним, во время пресс-конференции перед матчем Венгрия – Португалия Криштиану Роналду сел за стол, демонстративно отставив бутылки с Coca-Cola. Позже поступок Криша повторил хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, а звезда сборной Франции Погба убрал со стола бутылку пива Heineken.

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