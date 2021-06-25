Приход Агуэро, Депая, Эрика Гарсии и Эмерсона, а также потенциальное подписания нового контракта с Лионелем Месси, существенно увеличит зарплаты ведомости "блаугранас".

Барселона обязана провести кадровую чистку – на контракте аж 7 "дармоедов"

Теперь перед президентом Барселоны Жоан Лапорта появится сложная задача. Как сообщает Marca со ссылкой на RAC1, каталонцы должны освободить около 200 млн евро, которые рассчитаны на зарплату игроков. Таким образом, "блаугранас" будут пытаться продать футболистов, которые имеют большую зарплату и не попадают в планы Рональда Кумана. Другим, скорее всего, придется согласиться на существенное уменьшение зарплаты из-за финансового положения клуба.

Напомним, прошлый сезон Барселона завершила на третьей строчке Примеры, а также выиграла Кубок Испании.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує