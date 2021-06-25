Чемпіони Англії домовилися про перехід Джека Гріліша за 100 млн фунтів, стверджує Daily Mail.

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Трансфер буде оформлений, коли зірка Астон Вілли завершить свої виступи на Євро у складі збірної Англії. Гріліш стане найдорожчим гравцем в історії АПЛ, побивши рекорд Поля Погба (89 млн фунтів). Щоправда, Гвардіола не збирається зупинятися на цьому. Тренер Ман Сіті розраховує отримати ще й Харрі Кейна, який буде коштувати не менше.

Додамо, що в минулому сезоні Гріліш провів 27 матчів, в яких відзначився 7 голами та 12 асистами.

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