Євро-2020

Англія та Франція у фіналі розіграють головний трофей турніру – штучний інтелект спрогнозував результати усіх наступних матчів Євро. Що чекає на Україну?

Після скандалу з Роналду та Coca-Cola УЄФА дозволив футболістам чіпати пляшки на прес-конференціях лише за однієї умови.

Футбол 24 підготував для вас підсумки групового етапу Євро, де обрані лише найцікавіші теми останніх двох тижнів.

Україна

Захисник Динамо попрощався зі збірною України та повернувся у Київ, не дочекавшись матчу зі Швецією.

СК Дніпро-1 офіційно придбав гравця Шахтаря – деталі контракту.

Футбол 24 розібрав для вас зіркового новачка Шахтаря, який свого часу був на прицілі у Барселоні.

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Манчестер Сіті приготував трансфер на 100 млн, зірка АПЛ вже однією ногою став партнером Зінченка.

Барселона пішла на шалені жертви заради нового контракту Мессі.