Полузащитник Виктор Коваленко покинет Аталанту в летнее трансферное окно, сообщает Tutto Atalanta.

Коваленко не впечатлил Гасперини – Аталанта готова продать украинца, на которого уже повесила ценник

По сообщению источника, украинец не будет выступать в составе команды Джан Пьеро Гасперини как минимум в следующем сезоне. В клубе пока не определились с дальнейшей судьбой Коваленко – Виктор может отправиться в аренду или быть продан. Интересно, что украинцем уже заинтересовалась Болонья – "красно-синие" запросили информацию о возможном трансфере нашего соотечественника.

Напомним, 25-летний футболист перебрался в Бергамо прошлой зимой из Шахтера за символические 600 тысяч евро (по информации Transfermarkt). С тех пор Коваленко лишь раз выходил на поле в чемпионате Италии, сыграв 3 три минуты.

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