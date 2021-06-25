Полузащитник Александр Пихалёнок подписал контракт с СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепровцев.

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24-летний футболист заключил с командой Игора Йовичевича соглашение сроком на четыре года. Другие подробности не сообщаются.

Напомним, Пихалёнок – воспитанник Шахтера, в котором и начал профессиональную карьеру в 2014 году. Прошлый сезон провел за СК Днепр-1 на правах аренды – в 15 матчах сумел отличиться 7 результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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