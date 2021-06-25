Евро-2020 уже подарил зрителям много сюрпризов, но главные поединки еще впереди.

В Великобритании решили не ждать завершения континентального первенства, а заблаговременно разделить места с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Sun.

Швеция – Украина: прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020

Суперкомпьютер из Туманного Альбиона сделал патриотический прогноз для Англии, по мнению машины команда Саутгейта пройдет Германию и даже доберется до финала, но там ее ожидает фиаско. Оппонентом команды "трех львов" станут действующие чемпионы мира – национальная команда Франции. Подопечные Дешама станут абсолютными триумфаторами и на своем пути сметут Испанию и Италию.

Что касается Украины, то будущее у "сине-желтых" не слишком яркое. Искусственный интеллект дарит нам путевку домой после игры со Швецией, которая завершит турнир в четвертьфинале, проиграв "финалисту" – англичанам.

Напомним, Украина сыграет со Швецией в рамках плей-офф Евро-2020 29 июня, начало в 22:00.

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