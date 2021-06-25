Главная команда страны под руководством Андрея Шевченко продолжает подготовку к 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции. Есть как негативные, так и немного положительные моменты.

"Сине-желтые" провели очередную тренировку перед плей-офф. В ней принимали участие только 25 игроков из 26-ти заявленных, информирует официальный сайт УАФ.

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Денис Попов из-за повреждения икроножной мышцы не сможет больше помочь Украине на этом турнире. Поэтому тренерский штаб принял решение отпустить защитника в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своем клубе.

А вот Александр Зубков, ранее выполнял упражнения в тренажерном зале и бассейне, приступил к другой индивидуальной беговой работе на поле. В то же время Александр продолжает курс физиотерапии, необходимый для полноценного восстановления после повреждения.

Остальная часть команды провела насыщенную тактическую тренировку, ведь уже 29 июня команда Андрея Шевченко сыграет со Швецией в 1/8 финала.

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