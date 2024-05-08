Бывший генеральный директор УПЛ и львовских Карпат Александр Ефремов отреагировал на ситуацию с защитником Хуста Николаем Сирашем, которого накануне работники ТЦК забрали прямо с вокзала.

"Надо вводить систему, которая действует в Израиле и Швейцарии. Там исключения нет – служат все.

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В Израиле даже девушки, даже талантливые спортсмены-сборники или творческие люди по упрощенной процедуре осваивают армейский порядок и навыки в течение полугода. А наша "избирательность" действительно нервирует общество, в котором сегодня на этой почве постоянно вспыхивают конфликты.

Хотя во время войны эту реформу внедрять невозможно, и надо брать тех, кто имеет военные навыки, профессию, а не абсолютных 200-х после первого же дня на передовой", – написал Ефремов в комментарии под сообщением "Футбол 24" в Facebook.

Напомним, защитника Хуста Николая Сираша 7 мая прямо с городского вокзала забрали сотрудники ТЦК и доставили в военкомат, после чего связь с ним оборвалась.

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