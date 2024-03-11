Бывший лидер сборной Украины Евгений Коноплянка готов попробовать себя в другой роли.

Коноплянка вскоре завершит карьеру футболиста, сообщает Sport 24. 34-летний вингер не может набрать форму из-за старых травм, поэтому готов повесить бутсы на гвоздь.

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Евгений планирует остаться в футболе, но уже в статусе агента. Он хочет открыть агентскую компанию совместно с Романом Зозулей и трудоустраивать украинцев в европейские клубы.

Напомним, что Коноплянка выступал за Днепр и Шахтер, а в Европе попробовал свои силы в Севилье и Шальке. Последними его клубами были польская Краковия и румынский Клуж.

Еще год назад Евгений выходил на Уэмбли за сборную Украины, а всего в составе "сине-желтых" он провел 87 матчей, забив 21 гол.