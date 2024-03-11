Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил вызвать еще двух игроков в расположение национальной команды.

Алексей Гуцуляк и Александр Тымчик были переведены из резервного списка в основной список вызванных игроков сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Ребров официально объявил заявку сборной Украины на решающие матчи квалификации к Евро-2024

Отметим, что правый вингер СК Днепр-1 получил дебютный вызов в первую команду страны. Скорее всего, это связано с повреждением Цыганкова, которое он получил в матче за Жирону. Правда, Виктора из заявки не убрали. Тымчик же имеет опыт выступлений за сборную Украины – 15 матчей, 1 гол и 4 ассиста.

Напомним, сборная Украины начнет сбор уже 14-го марта. Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта, начало в 21:45. В случае победы подопечные Сергея Реброва должны сыграть с победителем пары Израиль – Исландия в битве за путевку на Евро-2024.

Динамо упустило победу над Вересом, пропустив с пенальти на 90+9 – Шовковский завершил триумфальную серию в УПЛ