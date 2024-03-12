В понедельник, 11 марта, определился победитель 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов в ответном матче между Аль-Насром и Аль-Айном.

Азиатская Лига чемпионов, 1/4 финала. Ответный матч

Аль-Наср – Аль-Айн – 4:3 (по пенальти – 1:3; первый матч – 0:1)

Голы: Гариб, 45+5, Эйса, 51 (в свои ворота), Теллес, 74, Роналду, 118 (с пенальти) – Рахими, 28, 45, Аль-Шамси, 103

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду перед игрой был спровоцирован гостевыми болельщиками – во время его разминки они скандировали имя "конкурента" португальца Лионеля Месси. Возможно, это повлияло на настрой самого КР7 – его команда провалила первый тайм, уступив со счётом 1:2. Причём Гариб отквитал один мяч на пятой компенсированной минуте.

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Учитывая результат первой встречи (поражение 0:1), при таком исходе Аль-Наср вылетал из азиатской Лиги чемпионов. Но после перерыва команда Луиша Каштру собралась и благодаря ужасной игре вратаря соперника Халиду Эйсе забила два мяча: в первом случае Отавио простреливал вдоль штрафной, но голкипер умудрился отбить его в свои ворота, а затем Эйса пропустил летевший со штрафного мяч, полагая, что кто-то из игроков соперника выпрыгнет и сыграет "на втором этаже". Этого не случилось, и мяч после навеса Алекса Теллеса залетел в сетку.

Между этими моментами Роналду умудрился промазать с метра по воротам.

NOOOOOO CRISTIANOOOO pic.twitter.com/ndz7FoOzIe — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) March 11, 2024

В дополнительное время Аль-Наср остался в меньшинстве – на 98-й минуте арбитр удалил Яхью, который во втором тайме вышел на замену. Также обе команды обменялись голами: Аль-Айн забил в конце первого экстра-тайма, а Роналду реализовал пенальти за две минуты до финального свистка. Португалец сам и заработал 11-метровый – едва почувствовав руки соперника на своём теле, Криштиану рухнул в чужой штрафной площади, словно подкошенный. Формально арбитр был прав, но вопросы по этому решению всё равно остались.

В конце концов, всё решила серия пенальти. Она вернула вратарю Аль-Айна Эйсу должок: Роналду свой пенальти реализовал, а вот Брозович, Теллес и Отавио не забили. Так Криштиану второй год подряд лишился возможности выиграть азиатскую Лигу чемпионов.