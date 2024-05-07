“Суд признал, что роль Ярославского не является решающей в этом моменте. Старый Металлист играл в топ-дивизионе, новый клуб Металл зашел в третий дивизион. Суд признал, что это не является следствием того, что это один и тот же клуб. Но самое важное, что повлияло на решение суда – это то, что сразу через 2 месяца после исчезновения оригинального Металлиста Курченко появился Металлист 1925, и 14 игроков Металлиста перешли в Металлист 1925.

Суд считает, что Металлист 1925 имеет большие основания для того, чтобы считаться преемником. И из-за того, что нынешний Металлист стал Металлистом лишь через 5 лет после банкротства, за это время появился Металлист 1925, который использовал айдентику и сторилайн харьковского футбола, новый Металлист не является правопреемником старого Металлиста.

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В этом решении еще написано, что конкретно этот суд не имеет права рассматривать решения по Металлисту 1925, и за базу не считает Металлист 1925 хоть как-то соотносимым к одному или другому клубу", – отметил Волочай в выпуске KDK.

Генеральный директор Металлиста 1925 Андрей Неделин достаточно резко прокомментировал эту информацию. "Первое. Посмотрел фрагмент передачи с участием этого журналиста и был очень удивлен тем, что мне вообще приходится комментировать судебные дела и судебные решения в отношении футбольного клуба Металл. Но если от журналиста прозвучали какие-то предположения в адрес Металлиста 1925, то, конечно, мы не можем удержаться от комментариев.

Хотя мне очень интересно, как это решение CAS вообще попало в руки журналиста. Вряд ли ему это решение предоставил адвокат Каяду, который там фигурирует. Это очень интересно. Второе. Журналист, который говорит, что Металлист 1925 получает какие-то жалобы, наверное, не до конца разобрался в некоторых моментах относительно претензий на выплату задолженности футболистам со стороны клуба, который имеет задолженность.

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За четыре года до переименования Металла в Металлист наш клуб не получал ни одного запроса от ФИФА. Единственное, что мне известно – были письма на электронную почту с запросом разъяснения от представителей футболистов, которым должен деньги Металлист. Нам достаточно было ответить, что наш клуб не является Металлистом. На этом все закончилось.

То есть, утверждение о том, что было рассмотрение какого-то дела, например, дела Каяду против Металлиста 1925 – это неправда. Такую жалобу, как мне известно, футболист может подать в течение двух лет. Я еще раз скажу, что четыре года до появления Металлиста никаких жалоб не было. С появлением, то есть, переименованием Металла на Металлист, эти жалобы появились. Но они были не в наш адрес, а в адрес Металлиста", – поделился Неделин в комментарии Tribuna.

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