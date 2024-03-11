В Камеруне дисквалифицировали многих футболистов, которые имеют фальшивые документы. Не обошлось без известного имени.

Федерация футбола Камеруна объявила решение об отстранении 62 игроков, которых обвинили в махинациях с документами с целью занизить свой возраст, сообщает Sport News Africa.

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Среди дисквалифицированных футболистов оказался Вилфрид Натан Дуалла, который попал в заявку сборной Камеруна на КАН-2023. Оказалось, что 17-летний вундеркинд, который был самым молодым игроком турнира, "переписан".

Всех 62 футболистов обвинили в наличии фальшивых документов. Они могут подать апелляцию, если подтвердят свои персональные данные.