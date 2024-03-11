62 игрока дисквалифицированы из-за махинаций с возрастом – среди них сенсационный "вундеркинд" из КАН-2023
14:14 - Читати українською
В Камеруне дисквалифицировали многих футболистов, которые имеют фальшивые документы. Не обошлось без известного имени.
Федерация футбола Камеруна объявила решение об отстранении 62 игроков, которых обвинили в махинациях с документами с целью занизить свой возраст, сообщает Sport News Africa.
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Среди дисквалифицированных футболистов оказался Вилфрид Натан Дуалла, который попал в заявку сборной Камеруна на КАН-2023. Оказалось, что 17-летний вундеркинд, который был самым молодым игроком турнира, "переписан".
Всех 62 футболистов обвинили в наличии фальшивых документов. Они могут подать апелляцию, если подтвердят свои персональные данные.
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