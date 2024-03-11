Закономерно, что это был матч соседей в турнирной таблице, но точно никто не ожидал, что Ньюкасл и Челси будут занимать десятое и одиннадцатое места в турнирной таблице. Мудрик начал в запасе, хотя украинец имеет теплые воспоминания о предыдущей встрече с "сороками", которая состоялась в Кубке лиги. Тогда Михаил голом перевел игру в овертайм и забил решающий пенальти.

Мудрик поразил эффектным голом на тренировке – украинцу нашли идеального тренера

Сегодня Челси не нужно было отыгрываться. Наоборот, уже на шестой минуте лондонцы вышли вперед. Палмер простреливал с правого фланга, а Джексон подставил ногу, направив мяч в сетку. Ньюкасл отыгрался перед перерывом, запрессинговав соперника при попытке выйти в позиционную атаку. Гол в активе Исака.

На старте второй половины гости могли сравнивать, но Петрович справился с ударом Альмирона. Спустя десять минут Челси снова забил. На сей раз Палмер взял инициативу на себя, попав в ближний угол. Второй раз за вечер антигероем стал Ботман. Лондонцы могли сразу еще один забить. Стерлинг пробежал с мячом пол поля, обыграл голкипера – и все это лишь для того, чтобы попасть в защитника.

На 71-й минуте на поле вышел Мудрик и очень быстро забил. В контратаке Михаил снял мяч с ноги Галлахера, проскочил мимо двух соперников, положил на газон Дубравку и закатил в ворота. У защитника был шанс спасти, но мяч запутался у него между ног и таки пересек линию. Это четвертый гол нашего земляка в АПЛ.

Оказалось, что этот мяч имел очень важное значение. На последней минуте основного времени Мерфи разобрался с Кукурельей и мощно пробил без шансов для Петровича. Таким образом, в активе Мудрика победный гол. Челси приблизился к Ньюкаслу на расстояние в одно очко.