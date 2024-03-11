Жирона сумела вернуть себе вторую строчку Ла Лиги, переиграв Осасуну. Горечи победе добавила травма украинского вингера Виктора Цыганкова, который не смог продолжить игру и был заменен. Уже в понедельник появились результаты обследования: повреждение медиальной связки колена не столь серьезное, как прогнозировали некоторые эксперты в соцсетях.

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