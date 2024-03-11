Похоже, что Марино Пушич не рассчитывает на опытного защитника Дмитрия Чигринского.

На сайте УПЛ Чигринского перевели в список отзаявленных игроков Шахтера.

"Дизайнеру сайта Шахтера большой привет": агент Чигринского прокомментировал "изгнание" ветерана из клуба

Ранее профиль Дмитрия убрали с официального сайта клуба. После этого его агент Александр Панков передал привет дизайнеру сайта Шахтера, анонсировав возвращение Чигринского после травмы.

Напомним, прошлым летом Чигринский вернулся в Шахтер на правах свободного агента. Центрбек продолжает страдать от регулярных травм и провел в сезоне всего 300 минут.

Шахтер вернулся на вершину УПЛ, одолев Колос в матче с 5 голами – Кевин оформил дубль