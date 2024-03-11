Чигринский исчез из заявки Шахтера – ранее его убрали с сайта "горняков"
14:22 - Читати українською
Похоже, что Марино Пушич не рассчитывает на опытного защитника Дмитрия Чигринского.
На сайте УПЛ Чигринского перевели в список отзаявленных игроков Шахтера.
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Ранее профиль Дмитрия убрали с официального сайта клуба. После этого его агент Александр Панков передал привет дизайнеру сайта Шахтера, анонсировав возвращение Чигринского после травмы.
Напомним, прошлым летом Чигринский вернулся в Шахтер на правах свободного агента. Центрбек продолжает страдать от регулярных травм и провел в сезоне всего 300 минут.
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