Эдерсон выбыл на 3-4 недели из-за травмы бедра, которую получил в воскресном матче с Ливерпулем (1:1). Как информирует The Athletic, его участие в матче с Арсеналом под большим вопросом.

"Это был 100% пенальти": Клопп – о скандальном эпизоде в матче с Манчестер Сити

Бразилец получил травму, когда столкнулся с форвардом "красных" Дарвином Нуньесом в своей штрафной и тем самым нарушил правила. Вследствие эпизода Эдерсон заработал предупреждение, а спустя шесть минут был заменён. Он не сумел отразить пенальти в исполнении Алексиса Мак Аллистера.

В ближайших матчах "горожане" сыграют с Ньюкаслом (16 марта) и Арсеналом (31 марта). Вероятно, защищать ворота команды Пепа Гвардиолы в этих матчах будет Стефан Ортега.

Ничья в пользу Зинченко и Ко в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити