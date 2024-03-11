Манчестер Сити на месяц потерял ключевого игрока – он пропустит матч с Арсеналом
Вратарь Манчестер Сити Эдерсон получил травму и пробудет в лазарете 3-4 недели.
Эдерсон выбыл на 3-4 недели из-за травмы бедра, которую получил в воскресном матче с Ливерпулем (1:1). Как информирует The Athletic, его участие в матче с Арсеналом под большим вопросом.
"Это был 100% пенальти": Клопп – о скандальном эпизоде в матче с Манчестер Сити
Бразилец получил травму, когда столкнулся с форвардом "красных" Дарвином Нуньесом в своей штрафной и тем самым нарушил правила. Вследствие эпизода Эдерсон заработал предупреждение, а спустя шесть минут был заменён. Он не сумел отразить пенальти в исполнении Алексиса Мак Аллистера.
В ближайших матчах "горожане" сыграют с Ньюкаслом (16 марта) и Арсеналом (31 марта). Вероятно, защищать ворота команды Пепа Гвардиолы в этих матчах будет Стефан Ортега.
Ничья в пользу Зинченко и Ко в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити