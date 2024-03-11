"У него будут лучшие предложения из АПЛ": испанский журналист оценил потенциальный трансфер Довбика в Атлетико
Украинский форвард Жироны Артем Довбик несмотря на свою временную голевую засуху продолжает находиться на карандаше европейских скаутов.
Журналист Mundo Deportivo Алекс Луна прокомментировал Футбол 24 собственный инсайд о заинтересованности Атлетико в услугах Артема Довбика.
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"Я знаю, что Атлетико нацелился на Довбика, потому что это игрок, который им нравится. Они продолжают внимательно следить за ним", – заявил Луна.
Он добавил, что в последнее время не получал какой-то дополнительной информации из клуба, поэтому интерес мадридцев остается в силе.
Инсайдер также убежден, что летом у украинского форварда будет немало вариантов продолжения карьеры, которые перебьют условия Атлетико. "У Артема будут лучшие предложения из Премьер-лиги", – отметил журналист.
Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.
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