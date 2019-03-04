Динамо на ходу, Карпаты в качестве шумных соседей и падение Ворсклы: итоги 20-го тура УПЛ

"Футбол 24" подводит итоги 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Динамо в полном порядке

Киевляне начали весеннюю часть сезона с уверенного прохода Олимпиакоса и разгрома Зари, но только рутина матчей против середняков могла показать истинную силу Динамо. Поединок на промёрзшем газоне в Чернигове вполне годился для проверки "бело-синих": Александр Хацкевич не мог рассчитывать на одного из лидеров атаки (Вербича), в процессе игры команда потеряла ещё одного (Соля), а соперник организовал плотную оборону и старался выбегать в контры. Осенью подобный расклад означал нервное бей-беги с высокой вероятностью потери очков, но нынешнее Динамо справилось с задачей если не на "отлично", то на "четвёрку с плюсом".

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Все игровые фишки, продемонстрированные в 1/16 финала Лиги Европы и при разгроме Зари, сработали и с Десной. Киевляне стали умнее работать с мячом, завершая фирменные скоростные контратаки ударом или качественным пасом на обострение. Поразил своей активностью молодой Русин, который не реализовал шикарный момент; Буяльский здорово заменил Вербича, грамотно перегружая зоны на левом фланге, а жестоко раскритикованный осенью Сидорчук снова выдал хорошую игру. Капитан раздавал интересные передачи и несколько раз опасно пробил с дистанции.

Конечно, без проблем в матче не обошлось, но они кажутся исправимыми. Сейчас важным является тот факт, что Динамо может придерживаться чёткого рисунка игры не только в матчах против европейцев или топ-команд УПЛ, но и на промёрзших газонах в Чернигове. Ранее киевляне так не умели.

Разница в классе тащит Шахтер

Шахтер в матче против Черноморца (0:1) подтвердил подозрение об общем ослаблении своего нападения. До выхода Соломона во втором тайме подопечные Паулу Фонсеки создали всего два-три неинтересных момента, серьёзно прижав одесситов лишь на 70-х минутах – в конце концов, это привело к случайному победному пенальти. На взлом массированной одесской обороны "горняки" потратили столько сил, что после забитого гола донеччане перестроились на схему в три защитника и играли по результату. В матче против Черноморца, Карл!

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С системой обороной Шахтера всё давно понятно. Свой лучший момент одесситы организовали благодаря обрезке Алана Патрика на своей половине поля, а во втором тайме опытные Болбат и Кривцов сами загнали себя к угловому флажку, потеряли мяч и привезли атаку с заблокированным ударом из центра штрафной. О чём вообще можно говорить, когда 33-летний Аржанов на рывке уходит от 27-летнего Кривцова, а центрбеки под прессингом делают поперечные пасы через штрафную?

Символично, что при всех привозах "горняков" в весенней части УПЛ команда ещё не пропустила ни одного гола. Соперники не имеют достаточного класса для реализации фантастических моментов у ворот Пятова, а в обороне не выдерживают темпа встречи. Впрочем, есть команды и посильнее Черноморца, поэтому Шахтеру следует повысить обороты. Ну, и мониторить трансферный рынок.

Ворскла падает на дно

После разгрома от Карпат (0:4) полтавчане ещё могли надеяться на улучшение по ходу чемпионата, но жестокое избиение в Запорожье (3:0) не оставило места для оптимизма. Это уже пятое поражение в шести последних матчах УПЛ – и ещё одно станет роковым, ведь Десна перед очным поеднком в новом туре проигрывает Ворскле шестое место лишь по разнице забитых и пропущенных.

Сачко – о поражении от Зари: Ворота соперника словно заколдованные

"Зелёно-белые" на "Славутич Арене" проявили катастрофическую слабость в организации атаки. Подопечные Василия Сачко не могут продвинуть мяч вперёд, теряя его через несколько пасов, а когда удаётся пройти к штрафной, то начинает хромать креатив. В игре против Зари ничего более интересного, чем несколько ударов с дистанции, создать не удалось – да и те, в основном, прошли только после второго гола луганчан. Компенсировать скорость и нестандартность Кулача в Полтаве некому; ни один из футболистов в этом составе не решится на неординарное решение вроде удара в стиле Гарета Бейла.

Ворскла в кризисе. Похоже, весной во второй шестёрке будет две "зелёно-белых" команды, ведь с нынешним футболом подопечным Василия Сачко никакие еврокубки не светят.

Александрия возродила интригу в борьбе за бронзу

Зимой "жёлто-черные" провели впечатляющую трансферную кампанию, но Владимир Шаран всё равно остался недоволен. Он потерял основного центрека Валерия Бондаренко – и, как показало время, опасения тренера оказались ненапрасными. Александрия после возобновления чемпионата не выиграла во втором матче подряд, после неудачи с Шахтером лишь в компенсированное время вырвав домашнюю ничью с Мариуполем (1:1).

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Вина обороны в неудачах первична. Если с Шахтером позиционные ошибки ещё можно было списать на класс соперника, то в голе Зубкова произошел полный провал – центрбеки дали Зубкову в штрафной принять длинную передачу Федорчука, а затем Александр простеньким движением убрал со своего пути Шендрика. Это было слишком просто, как для защиты бронзового призёра УПЛ.

Если хрупкость обороны Александрии весной станет системной, то на групповом этапе Лиги Европы вполне может сыграть Заря. "Мужики" сократили отставание от третьего места до пяти очков – а впереди ещё два круга второго этапа! Интрига жива.

Слабое галицкое дерби и фиаско Карпат

Галицкое дерби подавалось как украшение 20-го тура УПЛ, но стало чуть ли не худшим по качеству игры матчем. Обе команды сыграли в неприглядный футбол с большим количеством детских ошибок и минимумом остроты, а победа Львова (0:1) благодаря курьёзному автоголу Мегремича стала символом всего этого безобразия. На трибунах было гораздо интереснее.

Карпаты – Львов: курьезный автогол как символ невыразительной игры, серьезная пощечина "львам" от новоиспеченных соседей

Поединок подтвердил неслучайность нынешнего распределения позиций в чемпионате. Карпаты после разгрома Ворсклы в прошлом туре нагнетали атмосферу по всем фронтам, но в дерби сыграли традиционно для последних лет – безрезультатно, коряво и скучно. На фоне поражения Львову вера в ренессанс "зелёно-белых" растаяла; "львы" на данном этапе остаются всё той же посредственной командой из низов таблицы, а её большие победы являются обычной случайностью.

Львов в дерби набрал 4 очка и оставил исторического фронтмена футбольной Галичины в статусе шумного соседа. Впрочем, при 16 бразильцах в составе побеждать принципиального соперника некачественным автобусом с автоголом – такая себе радость. Для "львов" этого достаточно, но со столь неубедительным футболом в первую шестёрку "горожанам" не прорваться.