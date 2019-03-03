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Сачко – о поражении от Зари: Ворота соперника словно заколдованные

17:59 37 Читати українською
Сачко – о поражении от Зари: Ворота соперника словно заколдованные
Василий Сачко / ФК Заря

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал поражение от луганской Зари в матче 20 тура УПЛ.

"В раздевалке я сегодня видел настрой. Видел команду, которая приехала сюда за очками. В первом тайме темп был абсолютно равным. Было много борьбы. Никто не хотел уступать. Но в раздевалку мы, к сожалению, пропустили гол.

Мы играли до забитого мяча. Мы могли забить, и всё могло перевернуться. Но чаша весов склонилась не в нашу пользу.

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Во втором тайме в каждом из пропущенных мячей кто-то не добежал или не доработал. Это очень печально. Другой момент: не можем забить. В игре с Карпатами у нас было достаточно моментов. У нас немало моментов было и сегодня. Забивать мы просто обязаны. К сожалению, ворота соперника как заколдованные. Значит, мы где-то не дорабатываем.

Где-то что-то не срабатывает. Так всё время продолжаться не может. Я очень расстроен сегодняшним поражением. Естественно, сюда мы ехали за очками, настраивались на победу.

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Не вовремя сошёл с игры Игорь Пердута, получив травму. Не смог сегодня помочь нам и Чеснаков, капитан команды. На поле их не хватало. И от некоторых игроков мы ждём большего. Они должны усиливать игру, составлять конкуренцию. И некоторым нашим футболистам тоже нужно задуматься", – цитирует Сачко официальный сайт Зари.

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Ворскла Ворскла Заря Заря Василий Сачко Василий Сачко
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