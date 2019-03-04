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Шаран: Надеюсь, что Кулач пройдет медобследование

08:25 29 Читати українською
Шаран: Надеюсь, что Кулач пройдет медобследование
Владимир Шаран / Футбол 24

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью с Мариуполем в матче 20 тура УПЛ и кадровые проблемы команды.

"Игру можно поделить на два тайма. Первый был полностью провальным, я недоволен действиями игроков, мы знали, как действует Мариуполь. Мы наигрывали такие эпизоды, но много борьбы проиграли.

Александрия – Мариуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Во втором тайме мы выпустили Ситало, чтобы навязывать борьбу на таком поле. Благодарю парней, они проявили волю к победе, хотели победить.

Есть кадровые проблемы, но уже нет времени. Надеемся уже на наших ребят, надеемся, что Кулач пройдет медобследование, ведь у него есть небольшие проблемы, и он нам поможет", – сказал Шаран программе Тур ONLINE.

Александрия на последних минутах вырвала ничью с Мариуполем​​​​​​​

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