Товарищеские матчи

Дания – Швеция – 2:1

Голы: Хёйберг, 2, Эриксен, 86 – Исак, 9

Норвегия – Косово – 3:0

Голы: Холанд, 15, 70, 75

Среди этих четырех команд только Дания готовится к Евро-2024, остальные не прошли квалификацию. В скандинавском дерби зрителей ждало яркое начало: Эриксен и Хёйберг уже на второй минуте организовали гол с углового, но Швеция очень быстро отыгралась. Исак воспользовался ошибкой обороны соперника. Равный счет держался почти до конца матча, когда Эриксен красивым ударом издали принес Дании победу.

Соперник Украины начал подготовку к Евро-2024 с сокрушительной победы над "футбольным карликом"

Ерлинг Холанд забил за сборную Норвегии впервые за семь месяцев. "Сухая" серия бомбардира продолжалась четыре матча. Сегодня его хет-три обеспечил разгромную победу над Косовом. Общая статистика форварда впечатляет – 33 очка по системе гол+пас в 32 матчах за национальную команду.