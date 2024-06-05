Челси проявил заинтересованность в приобретении украинского форварда, сообщает Football Transfers.

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Руководство клуба считает, что переход Артема Довбика является более выгодным с точки зрения финансовой составляющей, по сравнению с потенциальным приобретением Виктора Осимхена из Наполи, поскольку клаусула украинца составляет всего 40 миллионов евро. Этот трансфер может стать первым для нового тренера Челси, Энцо Марески.

К слову, В этом сезоне Довбик забил 24 гола в чемпионате, став лучшим бомбардиром Примеры. На украинца сейчас претендуют ведущие клубы Европы. Transfermarkt оценивает Артема в 30 миллионов евро, Осимхена – в 110 млн.

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