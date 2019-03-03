Карпаты в дерби уступили Львову и потеряли шансы на первую шестерку УПЛ

Львов победил Карпаты в дерби в рамках 20 тура УПЛ благодаря курьезному автоголу. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Одним из центральных поединков 20-тура УПЛ стало дерби города Льва – Карпаты принимали ФК Львов на стадионе Украина. За несколько дней до матча вице-президент Карпат Олег Смалийчук стал фигурантом скандала, "засветившись" на оскорбительном для ФК Львов видео. После этого функционер объявил об отставке, которую в клубе пока не подтвердили.

Свои интриги были и у гостей – по слухам, Юрий Бакалов рисковал покинуть свой пост в случае неудачи в этом поединке. Напомним, матч первого круга на Арене Львов завершился вничью – 1:1.

Начало весенней части УПЛ лучше удалось Карпатам, которые в 19 туре на выезде разгромили Ворсклу, тогда как Львов дома уступил Черноморцу. Этот матч давал возможность "зелено-белым" продолжить удачную серию и сохранить определенные шансы на первую шестерку. Перед отчетным туром Карпаты отставали от шестой позиции на 7 очков, а от Львова – на 3 пункта.

Стартовый состав Львова напомнил модель Шахтера – украинцы действовали в защите, бразильцы – в атаке. В составе Карпат в основе вышли молодые Слива и Толочко, а также зимний новичок Онгла.

Первый опасный момент матча возник на 7-й минуте. Футболисты Львова неудачно разыграли штрафной и получили контратаку на свои ворота. Швед вывел Мякушко на ударную позицию, но удар Сергея заблокировали защитники. Это была лучшая возможность в стартовые полтайма, команды не спешили обострять ситуацию у ворот соперника, а наставник Карпат Фабри Гонсалес регулярно высказывал претензии к действиям своих подопечных. На 24-й минуте неплохо пробил Велозу – выше. Встречная атака Карпат завершилась ударом Ди Франко в руки Бандуры.

А вот на 35-й минуте гости открыли счет, причем сделали это очень курьезно. После подачи со штрафного Кучинский выходил на перехват, однако его опередил Мегремич, который неуклюже срезал мяч в собственные ворота. Фарт и неуклюжие действия боснийца помогли Львову выйти вперед.

Карпаты ответили опасным проходом Мякушко правым флангом, который прервали защитники. Серия угловых к опасности у ворот Бандуры не привела. На последних секундах тайма Мякушко выложил классный пас на Ди Франко, однако капитан Карпат с убойной позиции пробил мимо ворот, упустив лучший шанс на две команды в первом тайме.

0:1 по итогам 45-ти минут – далеко не лучшая игра в исполнении обеих команд и, как следствие, свист трибун после свистка Юрия Можаровского о перерыве.

Сразу на старте второго тайма повреждение получил Марьян Швед. Лидер Карпат неудачно упал на газон и повредил плечо. Напомнило травму Франа Соля в матче Десна – Динамо, однако, к счастью, Марьян сумел вернуться на поле и продолжить игру.

Первый момент во второй половине игры создала команда Бакалова. Бруно Дуарте пробил головой после подачи с фланга – немного выше. В составе Карпат ответил Швед, однако его попытка удара после смещения с правого фланга в центр была заблокирована. Через несколько минут тот же Швед пробил с линии штрафной – удар получился очень легким для Бандуры.

В середине второго тайма Юрий Можаровский вынужден был остановить игру – фанаты Карпат начали жечь файеры на трибунах. Пауза длилась минуты 3, после чего игра была возобновлена. Интересно, что действия фанатов не попали в трансляцию матча, однако, безусловно, будут отражены в рапорте ответственных лиц.

Сразу после возобновления игры Швед упал в штрафной гостей – арбитр решил не свистеть. На 75-й минуте Борзенко мог забивать второй гол. Защитник оказался один во вратарской площадке Карпат, но его удар с нескольких метров оказался неточным. А еще через несколько минут Кучинский спас Карпаты после быстрой контратаки и удара Пернамбуко!

После этого Юрий Можаровский снова остановил игру из-за поведения фанатов Карпат. И снова это не попало в объектив телевизионных камер.

На 90-й минуте Бандура парировал опасный удар Йоды, который вышел на замену. Мякушко, который успел на добивание, попал в штангу, но арбитр зафиксировал офсайд. Юрий Можаровский компенсировал сразу 9 минут, которые вместили один противоречивый эпизод – после удара Шведа мяч, вероятно, попал в руку защитнику. Рефери пенальти не назначил. Поход Кучинского в штрафную Львова тоже результата не дал.

Гости, хоть и не без проблем, но выстояли и нанесли Фабри Гонсалесу первое поражение в УПЛ. Судьбу далеко не самого зрелищного дерби решил курьезный автогол Мегремича. Львов набрал 26 очков и отстает от первой шестерки только на 1 балл. У Карпат осталось 20 пунктов и 9 позиция. "Зелено-белые" официально потеряли шансы на попадание в первую шестерку, ведь отстают от Десны и Ворсклы на 7 очков за 2 тура до завершения первого этапа УПЛ.