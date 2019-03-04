Цыганык: Молодого Салаха предлагали Шахтеру, Луческу сказал: "Какой великий футболист может быть в Египте?"

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал, что форвард Мохамед Салах, который сейчас защищает цвета Ливерпуля, мог оказаться в составе "горняков".

"В свое время очень молодого Салаха предлагали Шахтеру. Тогда Луческу сказал:" Ну какой большой футболист может быть в Египте?".

Бернард: Мой трансфер в Шахтер хотел Ахметов, а Луческу не давал мне шанс

Сейчас уже селекционная служба Шахтера решила, что и в не совсем футбольных странах есть очень талантливые футболисты, из которых можно сделать игроков топ-класса", – сказал Цыганык в эфире программы Профутбол.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті