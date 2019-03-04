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Цыганык: Молодого Салаха предлагали Шахтеру, Луческу сказал: "Какой великий футболист может быть в Египте?"

09:54 153 Читати українською
Цыганык: Молодого Салаха предлагали Шахтеру, Луческу сказал: "Какой великий футболист может быть в Египте?"
Салах мог оказаться в Шахтере / фото: Reuters

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал, что форвард Мохамед Салах, который сейчас защищает цвета Ливерпуля, мог оказаться в составе "горняков".

"В свое время очень молодого Салаха предлагали Шахтеру. Тогда Луческу сказал:" Ну какой большой футболист может быть в Египте?".

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Сейчас уже селекционная служба Шахтера решила, что и в не совсем футбольных странах есть очень талантливые футболисты, из которых можно сделать игроков топ-класса", – сказал Цыганык в эфире программы Профутбол.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Шахтер Шахтер Мохамед Салах Мохамед Салах Игорь Цыганык Мирча Луческу Мирча Луческу Трансферы Шахтера
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