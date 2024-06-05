Евро-2024 U-17

Италия – Португалия – 3:0

Голы: Колетта, 7, Камарда, 16, 50

У Италии была очень печальная история выступлений на этом турнире, который когда-то начинался как чемпионат U-16, а затем эволюционировал до 17-летних. Апеннинцы выиграли первый розыгрыш в 1982 году, а дальше было аж шесть поражений в финалах.

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Сегодня также фаворитом была Португалия, но у "адзуррини" были другие планы. Уже на шестой минуте хавбек Ромы Федерико Колетта замкнул подачу с фланга от своего одноклубника Кристиана Кама. Вскоре защитник "волков" оформил ассистентский дубль, помог отличиться Камарди.

Франческо очень хотел стать лучшим бомбардиром Евро. На старте второго тайма забил еще один мяч, старался больше, но не получилось. Форвард Милана вскоре должен подписать первый профессиональный контракт. Говорят, зарплата будет 800 тысяч в год. Очень неплохо, как для 16-летнего парня.

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