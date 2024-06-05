Динамо уже согласовало как минимум один спарринг во время летней подготовки.

Брондбю на официальном сайте подтвердил, что украинский гранд будет одним из соперников на летних сборах в Австрии.

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Спарринг состоится в июле, точная дата станет известна позже. Брондбю – 11-кратный чемпион Дании и 7-кратный обладатель Кубка Дании. Прошлый сезон "желто-синие" завершили на второй строчке, которая дала право на участие в квалификации Лиги конференций.

Напомним, накануне Динамо объявило о первом летнем новичке. Киевляне подписали универсала Максима Брагару на правах свободного агента.

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