Полузащитник Ньюкасла Бруно Гимараес может оказаться в Манчестер Сити уже летом.

"Горожане" остаются главными претендентами на бразильского хавбека в том случае, если он решит покинуть "сорок".

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Как информирует журналист Бен Джейкобс, Манчестер Сити является единственным клубом, который рассматривает возможность активировать его пункт о выкупе за 100 миллионов фунтов и уже контактировал с окружением бразильца. Бруно Гимараес имел предложения от Аль-Хиляля, впрочем, он не рассматривает переезд в Саудовскую Аравию.

Напомним, что 26-летний полузащитник присоединился к Ньюкаслу в январе 2022 года. Всего он сыграл в 107 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 16 ассистов.

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