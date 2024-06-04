Сборная Румынии в рамках подготовки к Евро-2023 расписала ничью с Болгарией. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сборная Румынии станет первым соперником сборной Украины на Евро-2024, поэтому было интересно посмотреть на ее спарринг с Болгарией. Оппонент, говоря боксерским языком, выглядел "мешком" – с ноября 2022-го болгары выиграли только один матч из 13-ти, против Танзании. Ожидалась легкая победа наших соседей.

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"Трехцветные" действительно владели инициативой и держали мяч 60% времени, ничего не позволив сопернику. В первом тайме хозяева могли отличиться трижды, причем дебютный момент произошел уже на 3-й минуте – это Разван Марин принял проникающий пас от Мана и пробил из пределов штрафной. Голкипер парировал.

На 19-й минуте все тот же Разван получил разрезную передачу от Дрегуша, обошел голкипера и оказался под острым углом, не сумев отличиться. На 43-й же он вывел Дрегуша один на один, но Денис пробил мимо дальней штанги. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

На старте второго тайма Станчу заработал пенальти, однако Ман не сумел его реализовать. Чего-то более интересного Румыния после этого не организовала, а болгары еще и провели несколько неприятных контратак. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – наш соперник по Евро пока что не впечатлил.

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