Инсайдеры не сомневаются, что следующим новичком киевлян станет Александр Пихаленок. Хавбек СК Днепр-1 в последний момент отказал родному Шахтеру и имеет предложение от Динамо.

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"Мы достаточно состоятельны, чтобы приобрести игрока, который интересует наш тренерский штаб так как Пихаленок", – лаконично заявил Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Добавим, что Пихаленок был одним из самых результативных центрхавов прошлого розыгрыша УПЛ – 5 голов и 5 ассистов в 25 матчах. Также в активе полузащитника есть 8 поединков за сборную Украины. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 5 млн евро.

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