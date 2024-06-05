Суркис подтвердил интерес Динамо к игроку сборной Украины, который шокировал отказом Шахтеру
Президент Динамо Игорь Суркис не скрывает амбиций клуба на трансферном рынке.
Инсайдеры не сомневаются, что следующим новичком киевлян станет Александр Пихаленок. Хавбек СК Днепр-1 в последний момент отказал родному Шахтеру и имеет предложение от Динамо.
Динамо подпишет игрока сборной Украины – ранее он отказал Шахтеру
"Мы достаточно состоятельны, чтобы приобрести игрока, который интересует наш тренерский штаб так как Пихаленок", – лаконично заявил Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке.
Добавим, что Пихаленок был одним из самых результативных центрхавов прошлого розыгрыша УПЛ – 5 голов и 5 ассистов в 25 матчах. Также в активе полузащитника есть 8 поединков за сборную Украины. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 5 млн евро.
Динамо само себе стрельнуло в ногу: кто проиграл чемпионство Шахтеру, которому ничем не уступали, но надежда есть