Динамо осуществило уже второй трансфер во время летнего окна.

После Максима Брагару к команде Александра Шовковского присоединяется хавбек Александр Пихаленок. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029-го, информирует пресс-служба Динамо.

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Пихаленок – воспитанник Шахтера, но за первую команду "горняков" наиграл всего 200 минут. Полузащитник расцвел в СК Днепр-1, который арендовал его, а затем выкупил за 700 тысяч евро (данные Transfermarkt). Александр отыграл в футболке днепрян 4 сезона – 102 матча, 20 голов и 31 ассист. Также дослужился до сборной Украины, за которую сейчас имеет 8 поединков.

Пресса сообщала, что Шахтер также хотел вернуть Пихаленка, но тот несколько неожиданно сделал выбор в пользу Динамо.

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