Александрия еле спаслась в матче 20 тура УПЛ против Мариуполя. Смотрите видео голов и обзор матча.

Александрия в рамках 20 тура УПЛ дома принимала Мариуполь. Уже на 15-й минуте Александр Зубков вывел гостей вперед. Подопечные Владимира Шарана отыгрались лишь на 90+1 усилиями Евгения Банады.

Александрия на последних минутах вырвала ничью с Мариуполем

Александрия набрала 37 очков и продолжает находиться на 3 строчке в турнирной таблице УПЛ, тогда как Мариуполь поднялся на 5 место, набрав 28 пунктов.