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Александрия –​​​​​​​ Мариуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

21:02 53 Читати українською
Александрия –​​​​​​​ Мариуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Александрия –​​​​​​​ Мариуполь –​​​​​​​ 1:1 / ФК Александрия

Александрия еле спаслась в матче 20 тура УПЛ против Мариуполя. Смотрите видео голов и обзор матча.

91’ Евгений Банада
 
Александр Зубков 15’

Александрия в рамках 20 тура УПЛ дома принимала Мариуполь. Уже на 15-й минуте Александр Зубков вывел гостей вперед. Подопечные Владимира Шарана отыгрались лишь на 90+1 усилиями Евгения Банады.

Александрия на последних минутах вырвала ничью с Мариуполем

Александрия набрала 37 очков и продолжает находиться на 3 строчке в турнирной таблице УПЛ, тогда как Мариуполь поднялся на 5 место, набрав 28 пунктов.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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