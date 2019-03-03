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Заря – Ворскла – 3:0 – видео голов и обзор матча

17:07 94 Читати українською
Заря – Ворскла – 3:0 – видео голов и обзор матча
Заря – Ворскла – 3:0 / ФК Заря

Заря разгромила Ворсклу в 20 туре УПЛ и значительно улучшила свои шансы на основную "шестерку". Смотрите видео голов и обзор матча.

46’ Силас
62’ Артём Громов
77’ Александр Караваев
 

Заря в рамках 20 тура УПЛ дома принимала полтавскую Ворсклу. После минимального перевеса в первом тайме подопечные Юрия Вернидуба устроили разгром гостям и разбили со счетом 3:0 благодаря голам Силаса, Громова и Караваева.

Заря в родных стенах разгромила Ворсклу

Луганчане благодаря этой победе существенно улучшили свои шансы на первую "шестерку", ведь у них 31 очко и 4 позиция в турнирной таблице УПЛ, а вот полтавчане рискуют оказаться вне борьбы за Лигу Европы. У подопечных Василия Сачко 6 позиция и 27 очков.

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