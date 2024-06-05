Мадридцы отказались продавать 25-летнего украинца Ньюкаслу, утверждает Defensa Central.

Лунин после трансфера Мбаппе: "Добро пожаловать, звезда"

Богатенькие владельцы "сорок" предложили Реалу 30 млн евро, но Флорентино Перес заблокировал сделку. Правда, президент мадридцев хочет услышать от Лунина твердое обещание продлить контракт. Если этого не будет, то вратаря вполне могут продать до конца лета. Реал не собирается бесплатно терять Андрея через год.

Ньюкасл же переключился на Гиорги Мамардашвили. За кипера Валенсии и сборной Грузии готовы заплатить еще больше – 41 млн евро.

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