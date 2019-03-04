Динамо на ходу, Карпати як галасливі сусіди та падіння Ворскли: підсумки 20-го туру УПЛ

"Футбол 24" підбиває підсумки 20-го туру української Прем'єр-ліги.

Динамо цілком в порядку

Кияни розпочали весняну частину сезону з впевненого проходу Олімпіакоса та розгрому Зорі, але тільки рутина матчів проти середняків могла показати істинну силу Динамо. Поєдинок на промерзлому газоні у Чернігові цілком годився для перевірки "біло-синіх": Олександр Хацкевич не міг розраховувати на одного з лідерів атаки (Вербіча), в процесі гри команда втратила ще одного (Соля), а суперник організував щільну оборону й старався вибігати у контратаки. Восени подібний розклад означав нервове бий-біжи з високою ймовірністю втрати очок, але нинішнє Динамо впоралось із завданням якщо не на "відмінно", то на "четвірку з плюсом".

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Всі ігрові фішки, продемонстровані в 1/16 фіналу Ліги Європи та при розгромі Зорі, спрацювали і з Десною. Кияни почали розумніше працювати з м'ячем, завершуючи фірмові швидкісні контрвипади ударом або якісним пасом на загострення. Вразив своєю активністю молодий Русин, який не реалізував шикарний момент; Буяльський класно замінив Вербіча, грамотно перевантажуючи зони на лівому фланзі, а жорстоко розкритикований восени Сидорчук знову видав хорошу гру. Капітан роздавав цікаві передачі та кілька разів небезпечно пробив з дистанції.

Звісно, без проблем у матчі не обійшлося, але вони здаються виправними. Наразі важливим є той факт, що Динамо може триматися чіткого малюнку гри не тільки у матчах проти європейців чи топ-команд УПЛ, а й на промерзлих газонах у Чернігові. Раніше кияни так не вміли.

Різниця у класі тягне Шахтар

Шахтар у матчі проти Чорноморця (0:1) підтвердив підозру про загальне ослаблення свого нападу. До виходу Соломона в другому таймі підопічні Паулу Фонсеки створили всього два-три нецікаві моменти, серйозно притиснувши одеситів лише на 70-х хвилинах – зрештою, це призвело до випадкового переможного пенальті. На злам масованої одеської оборони "гірники" витратили стільки сил, що після забитого гола донеччани перебудувалися на схему в три захисники й грали за результатом. У матчі проти Чорноморця, Карл!

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Із системою оборони Шахтаря все давно зрозуміло. Свій найкращий момент одесити організували завдяки фейлу Алана Патріка на власній половині поля, а в другому таймі досвідчені Болбат і Кривцов самі загнали себе до кутового прапорця, втратили м'яч та привезли атаку із заблокованим ударом з центру карного майданчика. Про що взагалі можна говорити, коли 33-річний Аржанов на ривку тікає від 27-річного Кривцова, а центрбеки під пресингом роблять поперечні паси через штрафний?

Символічно, що при всіх привозах "гірників" у весняній частині УПЛ команда ще не пропустила жодного гола. Суперники не мають достатнього класу для реалізації фантастичних моментів біля воріт Пятова, а в обороні не витримують темпу зустрічі. Втім, є команди і сильніші Чорноморця, тож Шахтарю слід підвищити оберти. Ну, і моніторити трансферний ринок.

Ворскла падає на дно

Після розгрому від Карпат (0:4) полтавці ще могли сподіватися на покращення по ходу чемпіонату, але жорстоке побиття у Запоріжжі (3:0) не залишило місця для оптимізму. Це вже п'ята поразка в шести останніх матчах УПЛ – і ще одна стане фатальною, адже Десна перед очним поєдинком у новому турі поступається Ворсклі шостим місцем лише за різницею забитих і пропущених.

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"Зелено-білі" на Славутич Арені проявили катастрофічну слабкість в організації атаки. Підопічні Василя Сачка не можуть просунути м'яч уперед, втрачаючи його через кілька пасів, а коли вдається пройти до штрафного, то починає шкутильгати креатив. У грі проти Зорі нічого цікавішого за кілька ударів з дистанції створити не вдалося – та й ті, здебільшого, пройшли аж після другого гола луганців. Компенсувати швидкість та нестандартність Кулача у Полтаві нікому; жоден з футболістів у цьому складі не наважиться на неординарне рішення на кшталт удару в стилі Гарета Бейла.

Ворскла у кризі. Схоже, навесні у другій шістці буде дві "зелено-білих" команди, адже з нинішнім футболом підопічним Василя Сачка ніякі єврокубки не світять.

Олександрія відродила інтригу в боротьбі за бронзу

Взимку "жовто-чорні" провели вражаючу трансферну кампанію, але Володимир Шаран все одно залишився незадоволеним. Він втратив основного центрбека Валерія Бондаренка – і, як показав час, побоювання тренера виявились небезпідставними. Олександрія після відновлення чемпіонату не виграла в другому матчі поспіль, після невдачі з Шахтарем лише в компенсований час врятувавши домашню нічию з Маріуполем (1:1).

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Провина оборони у невдачах першочергова. Якщо з Шахтарем позиційні помилки ще можна було списати на клас суперника, то в голі Зубкова відбувся повний провал – центрбеки дали Зубкову у штрафному вільно прийняти довгу передачу Федорчука, а потім Олександр простеньким рухом прибрав зі свого шляху Шендрика. Це було занадто просто, як для захисту бронзового призера УПЛ.

Якщо крихкість оборони Олександрії навесні стане системною, то на груповому етапі Ліги Європи цілком може зіграти Зоря. "Мужики" скоротили відставання від третього місця до п'яти очок – а попереду ще два кола другого етапу! Інтрига жива.

Слабке галицьке дербі та фіаско Карпат

Галицьке дербі подавалося як окраса 20-го туру УПЛ, але стало ледь не найгіршим за якістю гри матчем. Обидві команди зіграли в непривабливий футбол з великою кількістю дитячих помилок та мінімумом гостроти, а перемога Львова (0:1) завдяки курйозному автоголу Мегреміча стала символом всього того неподобства. На трибунах було значно цікавіше.

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Поєдинок підтвердив невипадковість нинішнього розподілення позицій в чемпіонаті. Карпати після розгрому Ворскли в минулому турі нагнітали атмосферу по всіх фронтах, але в дербі зіграли традиційно для останніх років – безрезультатно, кострубато й нудно. На фоні поразки Львову віра у ренесанс "зелено-білих" розтанула; "леви" на даному етапі залишаються все тією ж посередньою командою з низів таблиці, а її великі перемоги є звичайною випадковістю.

Львів у дербі набрав 4 очки та залишив історичного фронтмена футбольної Галичини у статусі галасливого сусіда. Втім, при 16 бразильцях у складі перемагати принципового суперника неякісним автобусом з автоголом – така собі втіха. Для "левів" цього достатньо, але з настільки непереконливим футболом у першу шістку "містянам" не прорватись.